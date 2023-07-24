Ориентировка появилась на портале органов правовой статистики и специальных учётов. Управление полиции Есильского района Астаны разыскивает титулованного казахстанского боксёра Бейбута Шуменова с 22 июля. К слову, страница спортсмена в Instagram стала недоступной.

11 июля в социальных сетях распространилось видео, снятое в столичном ТРЦ. Шуменов вступил в драку с мужчиной, на руках которого был мальчик. Сам боксёр пояснил, что подошёл поговорить с посетителем, чей ребёнок ударил сына спортсмена. Но тот среагировал агрессивно и началась потасовка.

Полиция завела дело по статье 293 УК РК (Хулиганство), которая предусматривает до пяти лет лишения свободы.