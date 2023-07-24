Злоумышленников выявили сотрудники агентства по финансовому мониторингу. При осмотре автомобиля у одного из задержанных нашли поддельные долларовые купюры. Преступная группа планировала сбыть их под предлогом приобретения криптовалюты.
— Согласно заключению специалиста, представленные на исследования купюры номиналом 100 долларов в общей сумме 20 600 долларов образца 2006 и 2017 годов не соответствуют образцам денежных знаков, выпускаемым Федеральным резервным банком США, — говорится в сообщении.
Начато досудебное расследование. Подозреваемые взяты под стражу.