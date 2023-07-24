Администрация горнолыжного курорта сообщила, что 24 июля Shymbulak будет закрыт. 21 июля в районе лагеря Туюк-Су сошёл сель. Он разрушил пеший мост и вывел из строя водозабор, из-за чего на курорте нет воды.
— Наши специалисты активно работают над очисткой водозаборной станции от иловых масс и скальных пород, — информировала администрация курорта.
Спасатели отмечают, что из-за аномальной жары и таяния ледников уровень воды в устье Малоалматинского ущелья поднимается. Это приводит к появлению грязной воды, непригодной для питья.