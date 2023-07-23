По данным РГП "Казгидромет", 24 июля ночью на западе и севере Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Порывы ветра достигнут 20 метров в секунду.
  • В Уральске ожидается дождь с грозой. В дневное время температура воздуха составит +27..+29 градусов, ночью похолодает до +15..+17 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Атырау синоптики прогнозируют дождь с грозой. Днём будет +32..+34 градусов, ночью +21..+23 градусов. Ветер до 18 метров в секунду.
  • В Актобе — дождь с грозой. Днём ожидается до +28..+30 градусов. Ночью похолодает до +14..+16 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
  • В Актау ожидается переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +32..+34 градусов, ночью опустятся до +24..+26 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Алматы осадков не ожидается. В дневное время температура воздуха составит +35..+37 градусов, ночью похолодает до +22..+24 градусов. Ветер до 5 метров в секунду.