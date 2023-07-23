В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что в этом году с укусами змей в больницы обратились два взрослых пациента. Осложнений у них не наблюдалось.
В ведомстве также рассказали, как оказывать первую необходимую помощь до приезда скорой помощи.
— Уложить пострадавшего в горизонтальном положении и успокоить. С поражённой области снять одежду и украшения, которые могут способствовать нарушению кровообращения и усугублению отёка. Если точно известно, что укусившая змея является ядовитой, то мероприятия по оказанию первой помощи начинают проводить незамедлительно. Необходимо срочно перетянуть выше место укуса жгутом или другими подручными средствами и срочно обратиться в ближайший травмпункт, — пояснили в облздраве.