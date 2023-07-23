В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что в этом году с укусами змей в больницы обратились два взрослых пациента. Осложнений у них не наблюдалось.

В ведомстве также рассказали, как оказывать первую необходимую помощь до приезда скорой помощи.