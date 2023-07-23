— Наша цель помочь людям адаптироваться, поскольку это не только задача правоохранительных органов. Важную роль в этом вопросе занимает комплексное сотрудничество уполномоченных госорганов и неправительственных организаций. На встрече приняли участие представители различных госструктур: Центр для ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, отдел занятости и социальных программ Уральска, представители НПП «Атамекен» и «Отбасы банка», — пояснили в управлении внутренней политики ЗКО.

19 июля этого года в учреждении «РУ-170/2» прошла встреча социального проекта «Встреча у ворот». Освободившемуся из мест лишения свободы подробно объяснили, как получить материальную помощь, куда обратиться по вопросам трудоустройства, как восстановить документы, решить жилищный вопрос. Также рассказали о нефинансовой поддержке при занятии предпринимательской деятельности.