— Его задержали с поличным. 42-летний подозреваемый вымогал деньги у владельца СТО, проживающего по соседству. Во время обыска у задержанного нашли 60 тысяч тенге, переданные ему потерпевшим, а также бумажный свёрток с тёмно-зелёным веществом со специфическим запахом и телефон, — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что дважды судимый житель посёлка Шынгырлау вымогал деньги у владельца станции технического обслуживания.К слову, подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности и провёл в местах лишения свободы около 18 лет. Ведётся досудебное расследование по статье 194 УК РК «Вымогательство».