Разыскиваются родственники Урнасая Мирасова 1902 года рождения. Сообщение о поднятии останков из братской могилы в Смоленской области России опубликовали на Facebook-странице акимата Аксая. Рядовой Урнасай Мирасов родился в селе Кызылтал Бурлинского района ЗКО. Он служил в 716-м стрелковом полку в 516-й стрелковой дивизии. Умер от болезни в госпитале ЭГ 4864 — 3 августа 1943 года. Его супруга Просковья Мирасова.
— Просим найти родных Урнасая Мирасова для передачи личных вещей, — говорится на странице акимата.
По всем вопросам обращаться по номерам: 8 (777) 696 51 41, 8 (777) 567 77 98. Останки солдата подняли ОО «Atamnyn Amanaty» совместно с поисковым движением России.