благоустройство территории в 10 микрорайоне дома N22;

строительство сквера по улице Алексеева;

строительство спортивной площадки по улице Алексеева.

— Самыми активными стали жители улицы Алексеева. Наибольшее количество голосов набрал проект "строительство сквера по улице Алексеева". За него отдали свой голос 225 человек. Его строительство начнется в 2024 году, — пояснили в акимате. — Победила идея высаживать больше деревьев в городе. Озеленение помогает смягчить летнюю жару, а также сделает Аксай более красивым и уютным.

Как сообщили в акимате Аксая, экспертным советом было одобрено и допущено к голосованию три проекта:К слову, с результатами голосования и списком проектов, допущенных к реализации, можно ознакомиться на сайте аппарата акима Бурлинского района. Консультацию по «Бюджету народного участия» можно получить в городском акимате, по адресу: проспект Абая 3/1, 220 кабинет, а также по телефону 41-9-89. «Бюджет народного участия» - инструмент продвижения общественных инициатив и способ гражданского контроля за происходящими в городе изменениями. Так для акимата это возможность понять ключевые проблемы районов, определить приоритеты в целях эффективного использования бюджетных средств. Этот подход предполагает диалог горожан и властей для эффективного управления территориями. Так, жители имеют возможность продвигать собственные инициативы и участвовать в благоустройстве территории своего района.