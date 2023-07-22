  • В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +27..+29 градусов, ночью похолодает до +15..+17 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Атырау осадков не ожидается. Днём будет +35..+37 градусов, ночью +21..+23 градусов. Ветер до 6 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до +26..+28 градусов. Ночью похолодает до +15..+17 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
  • В Актау будет солнечно. Днём столбики термометра покажут +35..+37 градусов, ночью опустятся до +24..+26 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
  • В Алматы — переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +35..+37 градусов, ночью похолодает до +23..+25 градусов. Ветер до 7 метров в секунду.