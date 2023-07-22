Это произошло 21 июля около 21 часа. Мужчину спасли и доставили на берег реки.
— Он купался в необорудованном для этого месте. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, ослаб и не мог самостоятельно доплыть до берега, — сообщили в пресс-службе ДЧС Атырауской области.
Спасатели напомнили правила купания в водоёме:
  • купайтесь только в оборудованном месте;
  • не плавайте вблизи моторных судов, находящихся в воде;
  • во время купания не оставляйте детей без присмотра;
  • не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения.
