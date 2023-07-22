В Уральске прошёл конкурс-выставка «Лучший товар Казахстана». Одна из участников-предпринимателей — жительница Аксая Марина Руденко. Выставляется она пока только третий год. При изготовлении своего мыла предпринимательница не использует никакие новые технологии, наоборот, опирается на старинные рецепты, и делает всё вручную.
— Мыло я начала варить для себя пять лет назад, а потом всё переросло в мой небольшой бизнес. Рецепты разрабатывала для себя, у меня сухая кожа лица и не всем мылом можно пользоваться. Потом стала делать для мамы, детей, с появлением внучки появились новые потребности, у ребёнка нежная кожа, надо отбеливать бельё, — рассказывает мыловар.
Говорить эко мыло с добавлением трав и масел стали совсем недавно. Заинтересовалась мыловарением и Марина Руденко. Но посмотреть всё это в интернете одно, а готовить мыло для своих близких – это требовало глобальных изучений. Ей пришлось выучить переваривание жиров, заново учить основы начальной химии за 10 класс.
— Интернет — это одно, а это же надо всё делать самой, правильно настаивать, добавлять травы. Кстати, с ними я дружу давно, научила моя бабушка, она была травница. А вот изготовить, здесь же используется щёлочь, вода. А если один грамм щёлочи положишь неправильно, то будет пересушивание кожи, худшее – ожог. Нужно было подходить основательно, поэтому пришлось потрудиться, изучать много литературы. Я целый год готовилась делать мыло. Уже была готова, но боялась, боялась испортить продукт. Но потом всё же решилась, и получилось даже замечательно. Сейчас получается всё само собой, – делится Руденко.
На сегодня у предпринимательницы около 60 сортов мыла. А начиналось всё с двух видов: хозяйственное и на основе кофе.
— Сегодня есть рецептура, но проблема с основами. Экологическое мыло можно варить из чего угодно, скажем, из жиров животного происхождения. У меня принцип варить только из экологических: оливковое масло, масла пальмы, кокоса, добавлю местные травы, мёд, вощина. Ведь мыло как хорошее вино, чем больше сушится, тем оно лучше. Масла реагируют с щёлочью, высыхает, выпаривается добавленная вода. Сушу я натурально, просто на полочке в проветриваемом помещении не менее месяца, – объясняет Марина.
Мыло – штучный товар. Четыре месяца уходит на изготовление 10-12 штук одного сорта. При этом, сначала идёт подготовительная работа: собирается и сушится трава, настаивается в маслах, варится, от месяца до трёх мыло сушится, и только потом им можно пользоваться. Мыло-скраб «Медовое» для сухой кожи: в состав входит овсянка, которая перемалывается в пудру, добавляется мёд, масла кокоса, пальмы, оливы, клещевины и козье молоко. Мыло «Сирень» изготовлено из цветков сирени, которые настаиваются на маслах с добавлением масла кокоса, какао и миндаля сладкого. В мыле «Ландыш», конечно, используются соцветия. Отбеливающее мыло для белых тканей готовится из кокосового масла и лимонной кислоты.
Оксана КАТКОВА,фото автора
