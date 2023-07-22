Фарзия Карандашова работает воспитателем 18 лет. За это время она встречала немало кусающихся детей. Она считает, что родители должны с раннего возраста приучать ребёнка к социуму, общаться не только с ровесниками, но и со взрослыми. Сначала это круг родственников: мама ходит в гости к бабушке, сёстрам и племянникам. Затем к соседке и на прогулку во двор, так ребёнок учится общению с разными людьми.
— На прогулке нужно стараться, чтобы ребёнок общался со сверстниками, находить ему круг общения, всё это делает семья. Чаще играйте с детьми в игры, рассказывайте истории про дружбу, и так в сознании ребёнка будут просыпаться такие чувства как дружба. В игре дети раскрываются, показывают своё отношение к окружающей среде. Также можно проводить игры-соревнования, чтобы ребёнок переживал за команду. Воспитываются такие качества как эмпатия, сопереживание за друга, ответственность, — говорит воспитатель.
Если ребёнок кусается:
  • Проанализируйте и улучшите обстановку в семье, если это требуется. Родители не должны выяснять отношения на глазах у детей. Нельзя направлять агрессию ни на супруга, ни на ребёнка.
  • Тщательно продумайте тактику воспитания, найдите золотую середину. В 2-3 года малыш уже должен понимать слово «нет», обозначающее запрет. Пытайтесь объяснять чаду, почему кусаться нельзя. Расскажите, что это больно, негигиенично и некрасиво.
  • Если ребёнок только начал посещать садик, поддерживайте его, помогайте адаптироваться и безболезненно привыкать к новой обстановке. Обычно первое время детки остаются в группе на два часа, потом на полдня. Не стремитесь ускорить период привыкания. Если крохе пока некомфортно в детском коллективе, не оставляйте его в саду надолго. Каждый день рассказывайте, что в группе хорошо, что мама непременно придёт вечером и заберёт своего любимого сына или дочку.
  • Обучайте ребёнка другим способам выражения эмоций, не подавляйте их. Если у малыша есть достаточный словарный запас, разговаривайте с ним, спрашивайте, что он чувствует. Просите рассказывать об эмоциях и ощущениях, проговаривайте их вместе. Демонстрируйте участие, говорите, что вы понимаете чувства. А если чадо сильно злится, предложите ему переключиться на что-то приятное, например, на рассматривание ярких картинок, игру, танцы.
  • Чтобы обучить малыша правилам поведения в садике, можно практиковать ролевые игры дома в спокойной обстановке. Разыграйте сценку, в которой ваш ребёнок – это он сам, а вы – другой детсадовец. Проиграйте все возможные ситуации, в которых сын или дочь может укусить сверстника. И при малейшей попытке вонзиться зубами в тело остановите ребёнка и предложите другой вариант развития событий. Так, если кроха начал кусаться в ответ на отбирание игрушки, то расскажите ему, что он может взять другую более интересную вещь или попробовать предложить совместную игру тому, кто забрал понравившуюся машинку или куклу.
