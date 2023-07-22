Депутат мажилиса от партии Аmanat Снежанна Имашева в рамках рабочего визита в ЗКО посетила Бурлинский район, побывала на строящихся социальных объектах и приняла жителей.
Первым делом она проверила реконструкцию одного из участков дороги Подстепное — Фёдоровка — граница России
. Граждане на протяжении ряда лет поднимали вопрос о необходимости ремонта этой дороги, не видевшей его с 1986 года. Наконец средства найдены, и некоторые подрядчики уже приступили к работе.
На данном участке подрядчиком является ТОО «ДСК Приоритет», который при реализации проекта столкнулся с проблемой добычи песчано-гравийной смеси. По проекту карьер для добычи ПГС оказался в русле реки Урал, являющейся трансграничной с России. И вместе с тем расположен в охранной зоне пограничной службы КНБ. Для того, чтобы начать добывать необходимый материал с этого карьера, требуется соблюдение условий международных соглашений, а также согласования с пограничной службой. Необходимы одобрения со стороны министерства экологии и МИД.
– Пока всё идёт с трудом. Меня как депутата попросили посодействовать с разрешением этого вопроса. Затягивание чревато задержкой ремонтных работ, что создаст и трудности для перемещения жителями близлежащих населённых пунктов. Там же на месте связались и прояснили некоторые вопросы с представителями Минэкологией и пограничной службой. Со своей стороны необходимые обращения я также направлю в уполномоченные органы, – сказала Снежанна Имашева.
Далее в здании районного филиала партии прошёл приём граждан, где мажилисмен ответила на их вопросы. Здесь также присутствовали аким района, депутаты областного маслихата и руководители отделов. Обратившиеся говорили о проблемах социального характера, создания условий для лиц с инвалидностью в поликлиниках и больницах. А именно о приёме вне очереди, недостаточном обеспечении медицинскими препаратами, об оплате услуг сопровождающих лиц, о необходимости снизить пенсионный возраст для мужчин, дороговизне и низких доходах, о продвижении очереди на жильё.
Ветераны, пострадавшие от воздействия Семипалатинского полигона, рассказали об отсутствии льгот, что им не обеспечивают должные условия и не оказывают меры поддержки, в связи с чем просят внести изменения и дополнения в Закон. Также они обратились с просьбой снизить пенсионный возраст.
– В больницах для нас, инвалидов Семипалатинска, нет должных условий. Так как мы большинство на колясках, то не можем попасть в само здание. Да и коляски у нас уже старые, разбитые. Когда доходим до главврача, только после этого что-то с места сдвигается, да и то ненадолго, – сетует Сырым Алшынбаев.
Также было обращение, связанное с уже состоявшимися судебными решениями по жилищному спору, где Имашева предложила оспаривать документ.
В связи с произошедшими в республике авариями на энергетических объектах, депутат посетила центральную котельную АО «АксайЖылуКуат», которая обслуживает население теплом и водой. По словам заместителя директора предприятия Ануара Мукиева, сети водоснабжения и канализационных стоков находятся в крайне изношенном состоянии и требуют скорейшей реконструкции. В данный момент на стадии рассмотрения. Кроме того, был разработан проект реконструкции сетей водоснабжения 4, 5, 10 микрорайонов.
– Сама котельная новая, построена при участии местных недропользователей, вопросов не вызвала. Всё новое, работает исправно. Однако теплосети нуждаются в обновлении и ремонте. Ремонтировать их необходимо на средства, которые поступают от жителей и предприятий. Из-за низкого тарифа на тепло полноценно проводить ремонты не получается. Также на предприятии дефицит кадров. Низкая зарплата, которую тоже нельзя выплачивать больше чем предусмотрено тарифом, что не позволяет удерживать персонал. Отсутствие грамотных, технических специалистов тоже фактор, влияющий на бесперебойную работу таких стратегических объектов, – добавила Имашева.
По заказу районного отдела архитектуры, градостроительства и строительства предприниматель строит новый призывной пункт. Старое здание районного отдела по делам обороны 1963 года и ремонту не подлежало. Представители подрядной компании отметили, что имеется ряд недоработок в проведении тендеров и в участии в конкурсе через портал.
– Есть вопросы, которые могут решить местные власти, но и есть такие, что требуют вмешательства министерств и изменения Законов. Мы большей части работаем с теми вопросами, которые требуют изменение Законов, поэтому готовим поправки, выносим их на обсуждения. То, что касается проблем, которые решаются на уровне министерств и других госорганов, доводим до них эти позиции жителей письменно. Потом в следующую поездку мы отчитываемся перед ними, что смогли сделать, что не смогли, – сказала мажилисвумен.
Оксана КАТКОВА,
фото автора