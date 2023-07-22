Жители села Аксуат обеспокоены тем, что после создания карьеров по добыче песчано-гравийной смеси в округе погибнет флора и фауна. Местный житель Яков Кенжибаев прожил здесь более 70 лет. Он заверяет, что все сельчане против разработки карьеров, а это более трёх сотен домов.

— На территории нашей области 68 карьеров, часть из них заброшена. Если тут будут вести работы, это бесконечный поток транспорта и пыли, от которых погибнет вся зелень. Вы представляете? Здесь ничего не останется! А нам здесь жить. У нас достаточно ПГС в области, хватит построить дороги до Америки. А то, что хотят сделать, тут преследуется круг интересов определённых людей. Хотят нажиться, не более того. Интерес населения, как и в других сферах, никто и никогда не учитывал. Принимаются законы, которые позволяют это делать без всякого наказания. А потом, когда нужно будет что-то другое, примут другие законы, также позволяющие безнаказанно действовать, — считает Яков Кенжибаев.

Мужчина говорит, что было собрание с представителями компании, которая хочет разработать карьер. И тогда все сельчане выступили против. Все важные решения, с его слов, принимались во время пандемии и народ был вынуждено отсечён от этого.

— Один тополь вырабатывает кислород для четырёх человек. Вы посмотрите, сколько тут их! Прежде чем что-то делать, должны считаться с мнением местных жителей. Должны согласовывать с нами, нам здесь жить, — сказал ещё один сельчанин Кубайдулла Кузенбаев.

К слову, недалеко от Аксуата есть действующий карьер. Его директор ТОО «134» Иван Лазовский говорит, что занимается добычей ПГС с 2008 года. Они образовали карьер в поле, сейчас на этом месте образовался водоём. Мощность производства составляет более 400 тысяч тонн в год и они готовы увеличить добычу. К тому же, добываемая отвечает всем требованиям.

— Поймите правильно, наших объёмов достаточно. Мне непонятно, почему жителям ЗКО запрещают ходить в лес для сбора ягоды и грибов, чтобы вдруг не возник пожар. А хозяйственную деятельность разрешают. Ну скажу вам так, что на месте карьера в лесу даже не образуется водоём, там будут только ямы. Просто невозможно будет оставить зелёные насаждения. Их все придётся выкорчевать, — дополнил мужчина.

По словам директора Уральского управления по охране лесов и животного мира Кайрата Есенгалиева, карьеры не разрешается создавать согласно законодательству на особо охраняемых территориях, в национальных парках и заповедниках. На остальных территориях государственного фонда — не запрещается.

— Сейчас три предпринимателя получили все разрешительные документы на добычу ПГС в лесном массиве. Согласно 51 и 54 Лесного кодекса РК, на который мы основываемся, там указано, что недропользование осуществляется при положительном заключении экологической экспертизы и с согласия уполномоченных органов. Если вдоль реки Урал создадут резерват «Жайык Орманы» со статусом юридического лица, то добыча ПГС будет запрещена, — отметил он.

Мужчина говорит, что создание карьеров связано с ремонтом трассы Уральск — Аксай.

— Эта ПГС подходит для строительства дорог и домов. Необходимо регулирование раздачи земель из госфонда. Есть программа управления государственным фондом недр, которая разрабатывается при министерстве индустрии. Как бы есть карта наших недр, где и какие полезные ископаемые находятся. И все согласования берутся на уровне министерства. Я как лесовод против, чтобы на территории лесного фонда добывали ПГС. Обращался с этим вопросом к министру экологии Брекешеву (теперь уже бывший министр — прим. автора), чтобы тот внёс изменения в законодательство. Необходимо, чтобы власти ввели анализ и учёт, чтобы понимать, есть ли необходимость дополнительного создания таких карьеров. Возможно, этого и не требуется. Такие вопросы нужно решать на уровне правительства, — пояснил мужчина.

По словам жителей посёлка Аксуат, недалеко от их села уже есть действующий карьер для добычи ПГС. И они против создания ещё трёх новых карьеров. Примерно в трёх километрах от села Аксуат расположен лесной массив, именно там и хотят добывать ПГС.

Кайрат Есенгалиев пояснил, что предприниматели арендовали 16 гектаров земли на 10 лет, в том числе 2,32 гектара лесопокрытая площадь вблизи Аксуата. Хвойные насаждения составляют 1,2 гектара.