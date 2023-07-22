Жители села Аксуат обеспокоены тем, что после создания карьеров по добыче песчано-гравийной смеси в округе погибнет флора и фауна. Местный житель Яков Кенжибаев прожил здесь более 70 лет. Он заверяет, что все сельчане против разработки карьеров, а это более трёх сотен домов.

— На территории нашей области 68 карьеров, часть из них заброшена. Если тут будут вести работы, это бесконечный поток транспорта и пыли, от которых погибнет вся зелень. Вы представляете? Здесь ничего не останется! А нам здесь жить. У нас достаточно ПГС в области, хватит построить дороги до Америки. А то, что хотят сделать, тут преследуется круг интересов определённых людей. Хотят нажиться, не более того. Интерес населения, как и в других сферах, никто и никогда не учитывал. Принимаются законы, которые позволяют это делать без всякого наказания. А потом, когда нужно будет что-то другое, примут другие законы, также позволяющие безнаказанно действовать, — считает Яков Кенжибаев.

Мужчина говорит, что было собрание с представителями компании, которая хочет разработать карьер. И тогда все сельчане выступили против. Все важные решения, с его слов, принимались во время пандемии и народ был вынуждено отсечён от этого. 

— Один тополь вырабатывает кислород для четырёх человек. Вы посмотрите, сколько тут их! Прежде чем что-то делать, должны считаться с мнением местных жителей. Должны согласовывать с нами, нам здесь жить, — сказал ещё один сельчанин Кубайдулла Кузенбаев. 

К слову, недалеко от Аксуата есть действующий карьер. Его директор ТОО «134» Иван Лазовский говорит, что занимается добычей ПГС с 2008 года. Они образовали карьер в поле, сейчас на этом месте образовался водоём. Мощность производства составляет более 400 тысяч тонн в год и они готовы увеличить добычу. К тому же, добываемая отвечает всем требованиям. 

— Поймите правильно, наших объёмов достаточно. Мне непонятно, почему жителям ЗКО запрещают ходить в лес для сбора ягоды и грибов, чтобы вдруг не возник пожар. А хозяйственную деятельность разрешают. Ну скажу вам так, что на месте карьера в лесу даже не образуется водоём, там будут только ямы. Просто невозможно будет оставить зелёные насаждения. Их все придётся выкорчевать, — дополнил мужчина. 

По словам директора Уральского управления по охране лесов и животного мира Кайрата Есенгалиева, карьеры не разрешается создавать согласно законодательству на особо охраняемых территориях, в национальных парках и заповедниках. На остальных территориях государственного фонда — не запрещается.

— Сейчас три предпринимателя получили все разрешительные документы на добычу ПГС в лесном массиве. Согласно 51 и 54 Лесного кодекса РК, на который мы основываемся, там указано, что недропользование осуществляется при положительном заключении экологической экспертизы и с согласия уполномоченных органов. Если вдоль реки Урал создадут резерват «Жайык Орманы» со статусом юридического лица, то добыча ПГС будет запрещена, — отметил он.

Мужчина говорит, что создание карьеров связано с ремонтом трассы Уральск — Аксай.

— Эта ПГС подходит для строительства дорог и домов. Необходимо регулирование раздачи земель из госфонда. Есть программа управления государственным фондом недр, которая разрабатывается при министерстве индустрии. Как бы есть карта наших недр, где и какие полезные ископаемые находятся. И все согласования берутся на уровне министерства. Я как лесовод против, чтобы на территории лесного фонда добывали ПГС. Обращался с этим вопросом к министру экологии Брекешеву (теперь уже бывший министр — прим. автора), чтобы тот внёс изменения в законодательство. Необходимо, чтобы власти ввели анализ и учёт, чтобы понимать, есть ли необходимость дополнительного создания таких карьеров. Возможно, этого и не требуется. Такие вопросы нужно решать на уровне правительства, — пояснил мужчина.

По словам жителей посёлка Аксуат, недалеко от их села уже есть действующий карьер для добычи ПГС. И они против создания ещё трёх новых карьеров. Примерно в трёх километрах от села Аксуат расположен лесной массив, именно там и хотят добывать ПГС. 

Кайрат Есенгалиев пояснил, что предприниматели арендовали 16 гектаров земли на 10 лет, в том числе 2,32 гектара лесопокрытая площадь вблизи Аксуата. Хвойные насаждения составляют 1,2 гектара. 

Кайрат Есенгалиев Фото Медета Медресова
Яков Кенжибаев Фото Медета Медресова
Местность для создания карьера ПГС Фото Медета Медресова
Местность для создания карьера ПГС Фото Медета Медресова
Местность для создания карьера ПГС Фото Медета Медресова
Действующий карьер Фото Медета Медресова
Фото Медета Медресова
Фото Медета Медресова
Иван Лазовский Фото Медета Медресова
Сельчане Фото Медета Медресова