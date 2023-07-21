— Тела девочек 15 и 12 лет из воды вытащили очевидцы, третьего ребенка в 21:32 извлекли из воды спасатели. Тело нашли в 10 метрах от берега на глубине 6 метров. Мама одной из девочек была с ними во время купания, — уточнили в ДЧС.

Сообщение спасателям поступило в 16:45. В ДЧС Актюбинской области пояснили, что дети купались в запрещенном для этого месте. Два ребенка из Айтекебийского района, третья приехала в гости из Иргиза, родители детей приходятся друг другу родственниками.С начала лета в Актюбинской области утонули уже 11 человек, из них 9 дети.