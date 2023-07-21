По данным «Казгидромета», 22 июля на юге, востоке и севере ЗКО ожидается гроза. Ветер с порывами до 20 метров в секунду.
  • В Уральске ожидается гроза. В дневное время температура воздуха составит +25..+27 градусов, ночью похолодает до +15..+17 градусов. Ветер до 18 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +34..+36 градусов, ночью +19..+21 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до +30..+32 градусов. Ночью похолодает до +14..+16 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
  • В Актау — переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +32..+34 градусов, ночью опустятся до +22..+24 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +33..+35 градусов, ночью похолодает до +21..+23 градусов. Ветер до 7 метров в секунду.