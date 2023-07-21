После обеда на Алматы обрушился шторм: пыльная буря, гроза и гром. В пресс-службе ДЧС сообщили, по состоянию на 16:00, спасателям поступило шесть сообщений о падении деревьев.
— Сведений о пострадавших не поступало. На место происшествий направлены сотрудники службы спасения 109, подрядные организации, районные управления по ЧС. Ранее проводилась рассылка штормового предупреждения о грозе и сильном ветре, — информировали в ведомстве.
Штормовое предупреждение сохраняется и 22 июля. Спасатели предупреждают, что будет сильная жара до +35 градусов.