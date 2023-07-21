Депутат маслихата ЗКО Борис Лаврентьев на своей странице в Facebook сообщил, что уязвимые слои населения могут получить компенсацию части затрат на коммунальные услуги. А в случае повышения тарифов будет увеличиваться и размер оказываемой помощи.

— Жилищная помощь предоставляется за счёт средств местного бюджета малообеспеченным семьям, постоянно зарегистрированным и проживающим в жилище, которое находится на праве собственности как единственное жильё на территории Казахстана. В целом за последние два года жилищная помощь оказана порядка 1,5 тысячи абонентам на общую сумму свыше 90 миллионов тенге. В связи с ростом доходов населения количество получателей жилищной помощи снизилось с 1 425 человек до 1 175 получателей. За шесть месяцев текущего года жилищная помощь оказана 742 семьям на 14,9 миллионов тенге, - сообщил Борис Лаврентьев.