Июль 2023 года на планете может стать самым жарким в истории, согласно данным программы Евросоюза по наблюдению за Землёй Copernicus, передаёт «Известие».
— Первые 15 дней июля стали наиболее жаркими когда-либо зарегистрированными днями по уровню температур в мире. Июль может стать рекордно жарким в истории, — сказано в сообщении.
Глава климатических наблюдений Copernicus Карло Буонтемпо подчеркнул, что июль в целом считается самым жарким месяцем в году, однако в данный момент на рост температур влияет совокупность факторов. В их числе эффект Эль-Ниньо — прогрев поверхностного слоя вод Тихого океана, который влияет на климатические режимы в разных частях мира, а также жара в Атлантике и потепление климата. Эксперт отметил, что с весны наблюдается перегрев океанов. По его словам, скорость этого явления сильно удивляет ученых во всем мире. Аномально высокая температура отмечается во многих уголках планеты. В американской Долине Смерти достигла 53,3 градусов. В Китае 16 июля в западном регионе Синьцзян столбик термометра достиг отметки 52,2 градуса. Европейское космическое агентство ESA предупреждает, что жара захватит весь юг Европы.