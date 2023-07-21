После обеда в Алматы резко изменилась погода — начался сильный ветер, город накрыла пыльная буря.

В пресс-службе ДЧС информировали, что сегодня, 21 июля, также ожидается гроза. Порывы ветра достигают до 15 метров в секунду.

Что делать при грозе?

Если во время грозы вы находитесь дома, не подходите близко к электропроводке, антеннам, закройте окна, выключите телевизор, радио и другие электроприборы и не касайтесь металлических предметов.

Если гроза застала вас в автомобиле, не покидайте его, при этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника. Прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев. Не стойте на высоком месте или в открытом поле, переждите грозу в салоне авто, не заправляйте машину во время ненастья.

А вот велосипед и мотоцикл могут являться в это время потенциально опасными. Их надо уложить на землю и отойти на расстояние не менее 30 метров

Если вы на улице, помните: в зоне грозы нельзя бегать и суетиться, снимите с себя все металлические украшения, не приближайтесь к линиям электропередач или высоким деревьям, не стойте рядом с металлической оградой, стальными трубами, рельсами, а также вблизи других проводников электричества.

По данным синоптиков, в выходные в городе ожидается переменная облачность. Столбики термометров поднимутся до +36 градусов.