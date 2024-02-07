25 января в редакцию «МГ» обратился житель Жанибекского района. Мужчина прислал видео, на котором над селом Жаксыбай пролетает самолёт, похожий на истребитель.

- Почему над нами летают российские истребители? Разве это нормально? Гражданские самолеты, пожалуйста, но не военные! - возмущаются люди.

На запрос редакции в министерстве обороны РК ответили, что это действительно было воздушное судно государственного летно-испытательного центра министерства обороны Российской Федерации, какое именно судно в минобороны не уточнили.

— Между Казахстаном и Россией с 1995 года установлено соглашение об использовании воздушного пространства государственным летно-испытательным центром МО РФ. Полет проводился в плановом порядке, по согласованию с правительством, — сказано в ответе на запрос редакции.