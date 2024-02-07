С ночи 6 февраля в четырёх районах области и частично в городе из-за погодных условий начались отключения электричества. В области 10 тысяч абонентов оказались без электричества.

В пресс-службе акимата ЗКО сообщили, что для восстановления электроснабжения были задействованы 39 аварийных бригад и 49 единиц спецтехники.

— На данный момент восстановлено напряжение сетей по отключенным районам области и города. Но имеются многочисленные единичные заявки от абонентов. В Бурлинском районе электроснабжение восстановлено у 75% абонентов. В Чингирлауском районе селе Акшат и Акбулак, в Каратобинском районе – селе Егиндикол, Коскол работы по восстановлению еще ведутся, — сказано в сообщении.

Из-за погодных условий и ограниченной транспортной доступности аварийно-восстановительные работы становятся более сложными и затяжными. Завершить их планируют до конца рабочего дня.