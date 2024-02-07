В Казгидромете сообщили, что данное видео имеет ряд неточностей, передаёт Tengrinews.kz. Циклон, о котором идет речь в ролике, зарождается не на территории Казахстана. Он сместился из районов Скандинавии и с седьмого февраля будет охватывать большую часть территории страны.

— Касательно силы ветра, то в данном видео даны показания в 100 километров в час, в пересчете на метры в секунду это 27-28 метров в секунду. Шестого февраля было выпущено штормовое предупреждение об усилении ветра до 30 метров в секунду и более в Акмолинской области, Актюбинской области, Жамбылской области, Костанайской области, Павлодарской области, Северо-Казахстанской области, Туркестанской области. Согласно штормовому предупреждению, днем 7-9 февраля на большей части Казахстана прогнозируется сильный ветер 23-28 метров в секунду, временами порывы 30 метров в секунду и более, далее циклон начнет смещаться за пределы Казахстана, - сообщили синоптики.

"РГП "Казгидромет" призывает жителей и гостей Казахстана доверять официальной информации: единой дежурно–диспетчерской службы департамента по чрезвычайным ситуациям 112, отслеживать штормовые предупреждения на сайте и в мобильном приложении DARMEN.