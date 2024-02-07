Бушевавшая ночью метель не только оставила многих людей без электричества, но и доставила немало хлопот тем, кто был в пути. На автодорогах области еще накануне вечером ограничили движение машин. Однако оказалось, что некоторые жители и гости региона по тем или иным причинам всё же выехали в дорогу. Они стали заложниками непогоды.

По данным регионального ДЧС, с шестого февраля в регионе развернули оперативный штаб, в состав которого вошли спасатели, дорожные службы, энергетики, синоптики и полицейские. Работает горячая линия по номеру: 55-40-88.

– Для оповещения населения об опасных метеорологических явлениях и закрытии дорог перехвачены 20 телеканалов и пять радио-каналов. Направлены текстовые СМС-сообщения сотовым операторам и в приложение «Дармен», - уточнили в ДЧС по ЗКО.

Вместе с тем, на участках дорог Самара – Шымкент и Атырау – Уральск образовался затор из 200 автомобилей. Автодорогу патрулируют полицейские и спасатели. Коммунальные службы очищают трассы от снега.

По аварийно-спасательным работам на автодорогах области сотрудники ДЧС эвакуируют людей и технику из снежных заносов. Для работ также привлекли гусеничный тягач тяжелого бронирования.