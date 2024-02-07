Касым-Жомарт Токаев на расширенном собрании правительства говорил о монополиях, которые работают без контроля. По его словам, они должны быть уничтожены сразу, с корнями. Президент считает, что это очень важная реформа, которая позволит постепенно уменьшить вмешательство государства в экономические дела.

— К примеру, чрезмерное ценовое регулирование на топливно-энергетическом рынке привело к увеличению дефицита и снижению производства ряда нефтепродуктов. Правительство извлекло уроки, ситуация постепенно выправляется, — сказал глава государства.

Токаев отметил, что немало перекосов и на рынке сотовой связи. Глава государства считает, что нам нужно продолжать улучшать качество услуг, шаг за шагом сокращая участие государства, устраняя чрезмерное регулирование и ограничения.

— Это касается всех секторов экономики. Бесконтрольные монополии, неравный доступ к ресурсам, недобросовестные методы конкуренции должны быть изжиты на корню. Ключевым направлением в рамках либерализации экономики станет проведение эффективной приватизации. Сколько было приватизационных планов, но каждый раз мы наступаем на одни и те же грабли. Потому что все эти планы формировались по списочному принципу, без анализа необходимости отчуждения, без определения четких условий приватизации, — отметил президент.

Правительству поручили пересмотреть Реестр государственного имущества и уточнить методологию процесса приватизации. Детальная информация о компаниях, которые готовятся к приватизации, не доступна публично, что создает риски коррупции.