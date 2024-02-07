В ЗКО продолжают устранять последствия метели, которая разбушевалась ночью. Начиная с 23.00 6 февраля в разных районах области начались отключения электричества. Аварии на электролиниях произошли практически во всех районах области и в Уральске. В области 10 тысяч абонентов оказались без электричества.

По словам руководителя управления энергетики и ЖКХ Мираса Мулкая, по Бурлинскому району более 11 тысяч абонентов остались без электричества. В данный момент ведутся работы по возобновлению передачи энергии.

– По Шынгырлаускому району тоже ведутся ремонтно-восстановительные работы. Там отключение произошло у 3,5 тысяч абонентов. Повреждения произошли на высоковольтных линиях. Планируем до конца рабочего дня завершить ремонт. Но, чтобы люди долго не ждали, мы хотим подключиться к России. До устранения аварии временно будем подключены к РФ, - сказал Мирас Мулкай.

Стоит отметить, что отключение электричества также произошли в Сырымском, Каратобинском, Теректинском районах и в районе Байтерек. Но в большинстве случаев подача электроэнергии восстановлена.

В Уральске произошло 17 отключений по высоковольтным линиям и трансформаторным станциям в поселке Деркул, дачных обществах, Желаево и некоторых районах города. На 12.00 устранено большинство аварий. Мирас Мулкай говорит, что ремонт линий электропередач должен проводится исключительно в светлое время суток. В противном случае не исключены несчастные случаи.

– Если отключение произошло ночью, то бригада определяет место аварии, точные координаты. Ведь в районах протяженность линий может составлять по 20-30 километров. В светлое время суток проводится устранение неполадок, - заключил Мирас Мулкай.

Стоит отметить, что аварии на линиях электропередач в области происходят часто. Тому виной изношенность линий на 82%. В прошлом году отремонтировано две тысячи километров.