Седьмого февраля в Астане прошло расширенное заседание правительства Казахстана. Накануне глава государства Касым-Жомарт Токаев утвердил новый состав правительства. Премьер-министром назначен Олжас Бектенов.

Во время расширенного заседания, Касым-Жомарт Токаев почеркнул, что ситуация с дорогами в стране всё еще оставляет желать лучшего. Так, до сих пор не завершен ремонт важнейшей для страны трассы Астана – Балхаш – Алматы, который был начат еще в 2017 году. Более пяти лет ремонтируются и другие республиканские дороги: Атырау – Астрахань, Актобе – Кандыагаш, Талдыкорган – Усть-Каменогорск.

– Поручаю в текущем году наконец завершить их модернизацию. При этом надо учесть ряд важных моментов. Как показывает анализ, тендеры на строительство автомобильных дорог республиканского значения обычно выигрывают иностранные компании. К таким проектам надо привлекать отечественные компании, обладающие должной квалификацией и необходимой техникой. Проекты по строительству автодорог надо увязать с созданием производств дорожной техники с высокой степенью локализации. Все рабочие процессы в этой отрасли должны подчиняться одной цели – казахстанские дороги, будь то республиканского или местного значения, должны быть качественными. Пока этого не наблюдается , - сказал президент.

Глава государства также отметил, что следует активизировать усилия по укреплению транспортно-логистического потенциала страны.

– Перед нами стоит стратегическая задача сделать Казахстан полноценным транспортно-логистическим центром и транзитным хабом Евразии. Для ее реализации создано Министерство транспорта. Ожидаю от ведомства оперативных и эффективных решений по широкому спектру вопросов. В первом полугодии 2024 года нужно принять программный документ, направленный на решение ключевых задач железнодорожной отрасли. А проблем там немало. В частности, необходимо ускорить работу по обновлению вагонов, а также устранить дефицит собственного контейнерного парка, - сказал Токаев.

Нужно реализовать все намеченные проекты по расширению магистральной сети и провести тотальную цифровизацию процессов. Это позволит значительно повысить эффективность и производительность отрасли, сэкономить бюджетные средства.