— Это недопустимо. В процессе обсуждений и согласований между госорганами инициативы отходят от изначального замысла. Правительство и акимы должны кардинально пересмотреть свое отношение к работе, нужна результативность, а не бюрократия. Требуется системный подход, сочетающий в себе оперативное решение вопросов и долгосрочное видение перспектив экономики. Сегодня именно в экономике надо проводить курс на последовательную и динамичную либерализацию. Это единственный путь, способный вывести Казахстан на принципиально новый уровень развития, – сказал президент.

— Как я понимаю, исполнение плана по доходам прошлого года Минфин во многом обеспечил за счет налогов текущего года. Возврат НДС на 600 миллиардов тенге был приостановлен. Получается, бюджетные вопросы решены за счет изъятия оборотных средств у бизнеса, — сказал глава государства.

В Астане на расширенном заседании правительства Касым-Жомарт Токаев подвёл итоги социально-экономического развития страны за прошедший год и обозначил основные задачи на предстоящий период. Токаев отметил, что у правительства и акиматов имеются необходимые инструменты для решения поставленных задач, но они зачастую не используются в должной мере. В результате темпы реформ снижаются.Глава государства подчеркнул, что требуется кардинально повысить эффективность бюджетной и налоговой политики. За последние пять лет объем дефицита бюджета превысил 11 триллионов тенге. Это говорит о том, что перед правительством по-прежнему стоит задача эффективного управления бюджетом, качественного прогнозирования бюджетных параметров.По его словам, еще одна системная проблема кроется в порядке распределения бюджета, который не сориентирован на стимулирование экономической активности. Финансы расходуются на текущие задачи, а стратегические цели отходят на второй план. Правительству предстоит определить четкие приоритеты расходов с упором на получение максимальной экономической отдачи.