В ночь на седьмое февраля в Западно-Казахстанской области началась метель. Порывы ветра достигали 20 метров в секунду. Особенно досталось жителям Аксая. Город полностью оказался отрезанным от инфраструктуры.

– Электричества нет с ночи, отключилось около полуночи. Отопления в многоэтажках тоже нет, как и воды. Пока есть только газ. Дороги замело так, что не проехать, не пройти. Люди кое-как с утра вышли во двор. Школы и детсады не работают, с работы кстати, и мне и мужу тоже пришло сообщение, что можем не выходить, там тоже проблемы с водой и отоплением. Все сидим дома, молимся, чтобы хотя бы газ не отключили, - рассказала жительница Аксая Лунара.

Кроме этого, люди жалуются на неочищенные от снега дороги и тротуары. Они говорят, что город замело снегом, а коммунальщики не торопятся очищать дороги.

– Пока ехал на работу ни одну спецтехнику не встретил, ни одного трактора. Легковые машины просто не могут ездить, "Нивы" и джипы только могут по городу передвигаться. Мобильная связь тоже работает с перебоями. Сейчас уже утро, электричества до сих пор нет, дома остыли, воды тоже нет. На дистанционку перешли не только школы и детсады, но и все фирмы и учреждения. Апокалипсис какой-то. Коммунальщики оказались не готовы к снегу зимой, - говорит житель Аксая Кайрат.

Между тем, дозвониться до акимов Бурлинского района и города Аксай не удалось, мобильные телефоны, как и стационарные, отключены. В ДЧС по ЗКО и в акимате области обещали прокомментировать ситуацию позже.