— Также задерживаются рейс Франкфурт-на-Майне — Астана — Уральск авиакомпании Air Astana и рейс 421 из Атырау авиакомпании Qazaq air, — пояснила Айнагуль Сакпусунова.

Руководитель пресс-службы международного аэропорта Уральска имени Маншук Маметовой Айнагуль Сакпусунова сообщила, что из-за сильного бокового ветра с порывами до 20 метров в секунду шестого февраля командир воздушного судна авиакомпании Fly Arystan (Алматы — Уральск) принял решение лететь на запасной аэродром в Атырау. Ожидаемое время прибытия в Уральск сегодня, седьмого февраля, в 12:50.Сообщается, что взлетно-посадочная полоса аэропорта Уральска полностью очищена от снега и льда и готова к взлету и посадке воздушных судов.