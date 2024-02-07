Из-за непогоды в части Атырау произошло аварийное отключение света. Ураган мгновенно затягивает тонким льдом лужи. Как рассказали в пресс-службе горакимата, за сутки пятого и шестого февраля выпала месячная норма осадков. Работают вакуумы, город откачивают от талой и дождевой воды, но службы с непогодой пока не справляются. В «Атырау-Жарык» сообщили, что на воздушных линиях произошло аварийное отключение, в результате чего нет света. Отключение электроэнергии произошло на улицах Темирханова, Каженбаева, Б. Малина, Ж. Танкыбаева, Аманшина, Д. Шайденова, Томарлы, Коктем, в селе Береке, частично в микрорайонах Самал и Мунайшы. Работают аварийные бригады.