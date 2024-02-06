Сегодня, шестого февраля, руководитель Администрации президента РК Олжас Бектенов возглавил правительство Казахстана. Его кандидатуру предложила партия Amanat, её поддержал президент, большинство фракций политических партий в мажилисе дали согласие на назначение. Олжас Бектенов ранее занимал должность генерал-лейтенанта антикоррупционной службы.
Олжас Бектенов сменил на этом посту Алихана Смаилова, который возглавлял кабмин с января 2022 года.
На сайте Акорды опубликовали список нового состава кабинета министра. Кроме премьера, сменились министры национальной экономики, здравоохранения, финансов и ЧС. Остальные сохранили свои места в правительстве.
Новый состав кабинета министра:
- Премьер-министр — Олжас Бектенов.
- Первый заместитель премьер-министра — Роман Скляр.
- Заместитель премьер-министра — министр иностранных дел РК — Мурат Нуртлеу.
- Заместитель премьер-министра — руководитель аппарата правительства — Галымжан Койшыбаев.
- Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики — Нурлан Байбазаров. Ранее занимал должность председателя правления холдинга «Байтерек».
- Заместитель премьер-министра — Серик Жумангарин.
- Заместитель премьер-министра — Тамара Дуйсенова.
- Министр финансов — Мади Такиев. Депутат мажилиса от партии Amanat три года был заведующим отделом социально-экономического мониторинга администрации президента.
- Министр юстиции — Азамат Ескараев.
- Министр внутренних дел — Ержан Саденов.
- Министр обороны — Руслан Жаксылыков.
- Министр здравоохранения — Акмарал Альназарова. Ранее была депутатом Сената Парламента.
- Министр энергетики — Алмасадам Саткалиев.
- Министр сельского хозяйства — Айдарбек Сапаров.
- Министр просвещения — Гани Бейсембаев.
- Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности — Багдат Мусин.
- Министр по чрезвычайным ситуациям — Чингис Аринов. Ранее занимал должность начальника охраны президента.
- Министр водных ресурсов и ирригации — Нуржан Нуржигитов.
- Министр культуры и информации — Аида Балаева.
- Министр туризма и спорта — Ермек Маржикпаев.
- Министр транспорта — Марат Карабаев.
- Министр труда и социальной защиты населения — Светлана Жакупова.
- Министр экологии и природных ресурсов — Ерлан Нысанбаев.
- Министр науки и высшего образования — Саясат Нурбек.
- Министр промышленности и строительства — Канат Шарлапаев.
- Министр торговли и интеграции — Арман Шаккалиев.