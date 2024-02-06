Сегодня, шестого февраля, руководитель Администрации президента РК Олжас Бектенов возглавил правительство Казахстана. Его кандидатуру предложила партия Amanat, её поддержал президент, большинство фракций политических партий в мажилисе дали согласие на назначение. Олжас Бектенов ранее занимал должность генерал-лейтенанта антикоррупционной службы.

Олжас Бектенов сменил на этом посту Алихана Смаилова, который возглавлял кабмин с января 2022 года.

На сайте Акорды опубликовали список нового состава кабинета министра. Кроме премьера, сменились министры национальной экономики, здравоохранения, финансов и ЧС. Остальные сохранили свои места в правительстве.

Новый состав кабинета министра: