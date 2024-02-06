Сегодня, шестого февраля, руководитель Администрации президента РК Олжас Бектенов возглавил правительство Казахстана. Его кандидатуру предложила партия Amanat, её поддержал президент, большинство фракций политических партий в мажилисе дали согласие на назначение. Олжас Бектенов ранее занимал должность генерал-лейтенанта антикоррупционной службы.

Олжас Бектенов сменил на этом посту Алихана Смаилова, который возглавлял кабмин с января 2022 года.

На сайте Акорды опубликовали список нового состава кабинета министра. Кроме премьера, сменились министры национальной экономики, здравоохранения, финансов и ЧС. Остальные сохранили свои места в правительстве.

Новый состав кабинета министра:

  • Премьер-министр — Олжас Бектенов.
  • Первый заместитель премьер-министра — Роман Скляр.
  • Заместитель премьер-министра — министр иностранных дел РК — Мурат Нуртлеу.
  • Заместитель премьер-министра — руководитель аппарата правительства — Галымжан Койшыбаев.
  • Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики — Нурлан Байбазаров. Ранее занимал должность председателя правления холдинга «Байтерек».
  • Заместитель премьер-министра — Серик Жумангарин.
  • Заместитель премьер-министра — Тамара Дуйсенова.
  • Министр финансов — Мади Такиев. Депутат мажилиса от партии Amanat три года был заведующим отделом социально-экономического мониторинга администрации президента.
  • Министр юстиции — Азамат Ескараев.
  • Министр внутренних дел — Ержан Саденов.
  • Министр обороны — Руслан Жаксылыков.
  • Министр здравоохранения — Акмарал Альназарова. Ранее была депутатом Сената Парламента. 
  • Министр энергетики — Алмасадам Саткалиев.
  • Министр сельского хозяйства — Айдарбек Сапаров.
  • Министр просвещения — Гани Бейсембаев.
  • Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности — Багдат Мусин.
  • Министр по чрезвычайным ситуациям — Чингис Аринов. Ранее занимал должность начальника охраны президента.
  • Министр водных ресурсов и ирригации — Нуржан Нуржигитов.
  • Министр культуры и информации — Аида Балаева.
  • Министр туризма и спорта — Ермек Маржикпаев.
  • Министр транспорта — Марат Карабаев.
  • Министр труда и социальной защиты населения — Светлана Жакупова.
  • Министр экологии и природных ресурсов — Ерлан Нысанбаев.
  • Министр науки и высшего образования — Саясат Нурбек.
  • Министр промышленности и строительства — Канат Шарлапаев.
  • Министр торговли и интеграции — Арман Шаккалиев.