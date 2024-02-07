В ответ на поступающие от граждан и государственных органов сигналы, министерство туризма и спорта Республики Казахстан в 2023 году дважды – в мае и ноябре направило в адрес оператора лотереи – АО «Сәтті Жұлдыз» рекомендации по совершенствованию организации работы лотоклубов и электронной моментальной лотереи.

– С 30 января 2024 года оператором лотереи временно приостановлено распространение электронной моментальной лотереи через терминалы и киоски Lotomatic на всей территории республики. Однако, не исключено, что в некоторых местах продолжают функционировать поддельные аппараты, стилизованные визуально под официальные «желто-синие» терминалы Lotomatic. - сообщили в министерстве туризма.

В связи с этим в ведомстве попросили граждан быть бдительными и не пользоваться услугами нелегальных лотерейных терминалов, а также сообщать в чат-бот министерства в Telegram (https://t.me/stop_online_casino_bot) и WhatsApp (+7 707 9071507) обо всех фактах работы киосков Lotomatic или нелегальных лотерейных терминалов. Каждое обращение будет тщательно прорабатываться с оператором лотереи и правоохранительными органами. Нарушители будут привлечены к ответственности.

Министерство уверено, что при содействии общественности государственным органам удастся пресечь деятельность нелегальных распространителей электронных лотереи и защитить права и интересы граждан.