— Повышение НДС с 12 до 16% – это не панацея, в реформировании нуждается сам НДС, который в Казахстане приобрёл другую сущность. Эксперты обоснованно утверждают, что повышение НДС может увеличить уровень инфляции и долю теневой экономики, снизить инвестиционную привлекательность страны. Предыдущее правительство парировало такие аргументы доводами о дополнительных поступлениях в бюджет, которые заменят трансферты из Национального фонда. Приходится констатировать, что пока работа по формированию нового Налогового кодекса не соответствует моим ожиданиям как главы государства, — пояснил президент.

— Такой стратегически значимый документ, как Налоговый кодекс, должен разрабатываться не только фискалами, но и экономистами, с привлечением представителей бизнес-сообщества. При этом, конечно, задача наполнения бюджета не снимается. Здесь должен действовать чёткий принцип: чем крепче экономика, тем больше поступлений налогов. Просто увеличивать налоги нельзя. Нужно работать над совершенствованием системы их сбора, сокращением теневой экономики. Даже самая продвинутая налоговая политика будет неэффективной, если не выстроить правильное администрирование, —— заявил Касым-Жомарт Токаев.

— До логического конца не доведено и внедрение единого платежа с фонда оплаты труда для микро- и малого предпринимательства. Данная норма работает уже год, все уполномоченные органы успешно отчитались, а бизнес как платил по отдельности налоги и взносы во внебюджетные фонды, так и продолжает это делать, — сказал Токаев на расширенном заседании.

Как отметил Токаев, в настоящее время разрабатывается новый Налоговый кодекс, который должен обеспечить разумный баланс между созданием комфортных условий для инвесторов и поддержанием необходимого уровня поступлений в бюджет. Между тем у бизнес-сообщества складывается мнение, что документ нацелен, прежде всего, на повышение налоговых ставок.Глава государства подчеркнул, что перед правительством стоит абсолютно актуальная задача качественного, динамичного развития национальной экономики. Это невозможно без внедрения новой системы налогообложения прибыли и имущества, стимулирования реинвестирования полученных доходов в развитие бизнеса, изменения налоговых спецрежимов.По его словам, правительству предстоит выработать прозрачные и конкретные правила получения налоговых льгот. По оценкам министерства финансов, ежегодный объем недополученных налогов по предоставленным льготам в среднем составил около 7 триллионов тенге. При этом поручение президента о сокращении налоговых преференций на 20% не исполнили, подходы к решению проблемы не разработали.