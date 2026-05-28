Все три новорождённые — девочки, появившиеся на свет раньше срока.

В перинатальном центре №2 Туркестанской области в этом году впервые родились тройняшки, сообщает Мой Город.

Родителями тройни стала семья из села Қарамұрт Сайрамского района. Мать — логопед Тұрсынай Орынбаева, отец — учитель технологии Мамуржан Орынбаев. У новорождённых Сафии, Садии и Самии есть два старших брата и сестра, сообщили в областном акимате.

Из-за многоплодной беременности на 32-й неделе врачи приняли решение о проведении экстренного кесарева сечения. В результате на свет появились три девочки с весом 1775, 1990 и 1850 граммов. До рождения малышек в семье уже подрастали две дочери и сын.

Малыши находились под наблюдением врачей в течение 22 дней. За это время они набрали вес и достигли 2018, 2010 и 2008 граммов соответственно. Сначала новорождённые находились в отделении реанимации и интенсивной терапии, а затем — в отделении патологии новорождённых под строгим контролем специалистов.

В настоящее время жизни и здоровью матери и детей ничего не угрожает. Супруги выразили искреннюю благодарность медицинскому персоналу за профессионализм и заботу.