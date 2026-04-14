В городе проведут испытания тепловых сетей.

Как сообщили в АО "Жайыктеплоэнерго", 16 апреля 2026 года с 9:00 начнутся испытания тепловых сетей ТМ-2, 3, 5, 7, 4, 6 и 8 вместе с внутриквартальными сетями. Систему проверят при максимальной температуре теплоносителя до 105°C и давлении до 6 кгс/см². Такие испытания проводятся раз в пять лет.

- Горячая вода будет отключена с 14 апреля. 14 и 15 апреля будет подготовка. 16 апреля пройдут сами испытания. Если всё пройдет хорошо, то 17 апреля подача горячей воды будет возобновлена, - сообщил заместитель генерального директора АО "Жайыктеплоэнерго" Бекболат Камешов.

На время испытаний потребителей просят отключить внутренние системы отопления, горячего водоснабжения и вентиляции на тепловых пунктах и узлах управления.

Также жителей предупреждают: в период проведения работ запрещено находиться рядом с теплотрассами и тепловыми колодцами, а также проводить любые работы в этих зонах.

Если будут замечены порывы труб или утечка теплоносителя, необходимо сообщить по телефонам: 24-04-08, 24-01-63.