На месте вырубленных деревьев планируют высадить каштаны и липы.

По информации городского акимата, возле остановки "Типография" на проспекте Назарбаева идут работы по ремонту тротуара - от улицы Сарайшык до улицы Досмухамедова.

Власти сообщили, что пешеходную зону расширяют для создания единого архитектурного стиля, а также для удобства и безопасности жителей. В рамках благоустройства здесь планируют высадить новые деревья - каштаны и липы. Парковку на этом участке проектом не предусмотрели, хотя раньше она там была.

Напомним, 11 мая жительница города опубликовала видео, где видно, как возле остановки "Типография" вырубают деревья. Видео вызвало недовольство у горожан. Многие считают, что в городе становится всё меньше зелени из-за массовой вырубки деревьев.

В комментарии под видео городской акимат пояснил, что на участке проводят работы по благоустройству проспекта и расширяют пешеходную зону. Также там сообщили, что были срублены два аварийных тополя, которые могли представлять опасность для людей.

В аналогичный период 2025 года зеленые насаждения вырубили по проспекту Назарбаева и вдоль улицы Нурпеисовой, именуемой в народе как Арбат. Позже на их месте высадили 21 саженец каштана, 16 лип, 14 рябин.