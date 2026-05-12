В Актау вынесли решение по делу о неподчинении сотрудникам правоохранительных органов в стенах режимного объекта.

Как сообщили в пресс-службе специализированного суда по административным правонарушениям, инцидент произошел в мае текущего года прямо в здании городского управления полиции. Один из задержанных, уже находясь под стражей, устроил демарш и наотрез отказался подчиняться законным командам конвоя.

Согласно материалам дела, мужчина проигнорировал требование полицейских, находившихся при исполнении своих служебных обязанностей.

- Гражданин Н., находясь в здании специального приемника Управления полиции города Актау, не выполнил законное требование сотрудников правоохранительных органов о прохождении в камеру, - отмечается в официальном сообщении суда.

Вина правонарушителя была полностью доказана не только его собственными объяснениями и протоколом, но и записью с камер видеонаблюдения, зафиксировавшей момент конфликта.

В итоге суд признал горожанина виновным по части 1 статьи 667 КоАП РК. Несмотря на то что санкция статьи предусматривает и административный арест до 15 суток, суд ограничился денежным взысканием. Теперь за проявленную строптивость мужчине придется выплатить в доход государства штраф в размере 30 МРП (129 750 тенге).

Постановление суда не вступило в законную силу.