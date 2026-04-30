Накануне стало известно о приговоре бывшему руководителю городского отдела жилищных отношений Жандосу Алимову. Однако, как сообщает телеканал КТК, сам экс-чиновник категорически не согласен с вердиктом и в своем последнем слове выступил с эмоциональной защитой.

Позиция подсудимого: "Акимат - такой орган"

Несмотря на доказанную следствием схему распределения госквартир "своим", Алимов вину не признал. По его словам, он лишь пытался помочь людям, которые приходили в администрацию со своими бедами.

- Несмотря на такое безжалостное обвинительное направление работников прокуратуры, я дальше буду бороться с этим. Я это так не оставлю. Нигде в Казахстане ни один руководитель жилищного отдела не привлекается. Почему? Потому что акимат - такой орган: бабушка приходит - надо вопрос решить, человек приходит - надо вопрос решить, - заявил Жандос Алимов.

Судебный вердикт

Следствие, однако, настаивает на корыстном умысле: квартиры из госфонда незаконно получили 15 человек, включая коллег и родственницу супруги осужденного. Суд №2 города Актобе счел эти доводы убедительными.

Помимо шести лет лишения свободы, судья огласила решение о пожизненном запрете на работу в госсекторе.

- Суд, учитывая характер и степень общественной опасности совершённого им уголовного правонарушения, считает необходимым назначить наказание в виде лишения свободы с назначением дополнительного наказания в виде пожизненного лишения права занимать должности на государственной службе, судьи, в органах местного самоуправления, Национальном банке Республики Казахстан, - заявила судья Нуршат Калиева.

Финансовые последствия

Кроме тюремного срока, на Алимова наложили серьезные финансовые обязательства. Экс-чиновник обязан выплатить почти 45 миллионов тенге в пользу акимата Актобе для возмещения ущерба.

Напомним, на момент задержания осенью прошлого года Алимов уже успел сменить место работы и возглавлял областное управление инспекции труда.

Источник: КТК