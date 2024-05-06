В суде Астаны завершились судебные прения по факту истязания и убийства Салтанат Нукеновой. На скамье подсудимых экс-министр нацэкономики Куандык Бишимбаев и его родственник Бакытжан Байжанов. Сегодня, шестого мая, подсудимым дали последнее слово.

– Вот и пришло время моего последнего слова, после которого вам предстоит решать мою семью. Я понимаю, что вам досталась нелегкая ноша определять судьбу и жизнь человека. Это был мой выбор провести суд с участием присяжных заседателей. Для меня это был непростой выбор, так как я понимал, что в нашей стране нет такого человека, который так или иначе не знал о случившемся. Я осознавал, что с учетом развернутой в соцсетях и в СМИ кампании по разжиганию ненависти ко мне, искажению обстоятельств дела, очернению меня и моей семьи я рискую, что любой присяжный будет заранее предубежден против меня. Но, несмотря на это, я и мои защитники решили пойти на открытый суд с присяжными. Я преследовал лишь одну цель: донести хотя бы до десяти человек о том трагическом вечере и о наших с Салтанат отношениях, иметь возможность высказаться и быть выслушанным хотя бы десятью людьми, - начал Бишимбаев.

Экс-министр обратился к присяжным заседателям. По его словам всё происходящее с ним он воспринимает как испытание, а в ночь на девятое ноября он это испытание провалил. Бишимбаев заявил, что глубоко раскаивается о случившемся и вновь попросил прощения у родных Салтанат Нукеновой.

– Волею Всевышнего вы стали моими судьями. Наверное всё в этом мире происходит не просто так и все мы проходим свои испытания на этой земле. В ту ночь мои действия стали причиной смерти любимого человека, причиной горя её родителей, друзей. Я прошу прощения у всех граждан, чьи чувства были задеты этим событием. Я прошу прощения у своих родителей, родных, друзей, детей. Мои ошибки омрачили их старость, принесли в их жизнь стыд и горе. Но я хочу сказать: ни мои родители, ни мои родные ни в чем не виноваты. Это только моя вина и только моя ноша. Я никогда никому не желал, не делаю и не пожелаю смерти. В ту ночь я не предполагал такого исхода. Я виноват, но не в умышленном убийстве. С первой минуты моего задержания я говорил правду, - сказал он.

Бишимбаев заявил, что обвинение в жестоком убийстве предъявили ему спустя пару дней после его задержания, не имея на руках никаких оснований, экспертиз и заключений. Следствие, по его мнению, поддалось давлению соцсетей и СМИ, где появилась недостоверная информация о вытекшем глазе и пробоине в голове. С того момента следствие пошло с обвинительным уклоном.

Кроме этого подсудимый поставил под сомнение заключение судмедэксперта Халимназарова. По мнению Бишимбаева, его привлекли, чтобы максимально изложить результаты экспертизы в обвинительным уклоном. Однако Халимназаров, по словам экс-министра, печально известен своими сомнительными экспертизами. В качестве примера он привел несколько статей за прошлые года об эксперте. Так же он отметил, что экспертизы проведены за один день.

– Органы, кости и череп Салтанат не повреждены, нет проникающих ранений. Причиной её смерти стала гематома. Но я не мог знать, что в её мозгу происходит. Тем более эксперты показали, что у неё была незажившая старая гематома. Этих экспертов на суд не допустили. Решается моя судьба. В соцсетях идет откровенная травля в мой адрес. Даже здесь в суде адвокат Вранчев пытался разжечь в вас социальную неприязнь ко мне, упоминая мои прошлые должности. посты которые я занимал. Но меня судят не за это. Вы моя единственная надежда на объективность. А если бы на этом месте был не Бишимбаев, не экс-министр, а другой обычный гражданин? Было бы столько лжи и очернения? Вы бы хотели бы такого суда для своих близких? Прошу вас, вы единственные кто слышал и видел всё. Я причастен к смерти Салтанат. Я виноват, но не в умышленном убийстве. Вы вынуждены принимать решение в условиях жесточайшего давления со стороны СМИ и соцсетей. Всё это умело организовано и оплачена. Всё это делается, чтобы сбить вас с толку. Любые сомнения толкуются в пользу подсудимых. Не торопитесь отвечать на вопросы в совещательной комнате. Моя судьба и жизнь зависит от вас. Будьте объективными, справедливыми, гуманными и человечными. Не становитесь слепым оружием несправедливости и озлобленности. Я готов понести своей наказание, и я молю Всевышнего, чтобы это наказание стало искуплением моей вины, - заключил Бишимбаев.

Следующее слово предоставили Бакытжану Байжанову. Родственник Бишимбаева обратился к присяжным и заявил, что не знал о случившемся.

– Меня обвиняют в сокрытии преступления. Но с самого начала следствия я всё подробно рассказывал, как и что произошло и через кого делалось. Знал ли я ,что на тот момент произошло страшное преступление? Я могу поклясться, я не знал. Если б знал, то не сделал бы никаких действий. Если бы я осознанно заметал бы следы преступления, то я сам бы себя никогда не простил бы. Надежда только на вас. Все эти дни я вспоминал редкие встречи с Салтанат и думал, что она могла бы жить, дарить своим близким любовь, доброту и тепло. Это был очень теплый и искренний человек. Сегодня никакими словами нельы облегчить боль семьи. Но если есть хоть какая-то возможность облегчить утрату, то я готов понести наказание. Еще раз прошу прощения у близких Салтанат. Приношу свои искренние соболезнования. Пусть земля её будет пухом. Пусть Всевышний примет её, - произнёс Бакытжан Байжанов.

Присяжные заседатели удалились в совещательную комнату. Свой вердикт они озвучат 10 мая.