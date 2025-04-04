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Социум Экономика

Когда запустят фонтаны в Уральске

Обычно фонтаны запускают к майским праздникам, но в этом году их включат уже в конце апреля.
Жулдызхан Хасангалиева
Когда запустят фонтаны в Уральске

По данным городского акимата, в нашем городе 25 фонтанов в 12 локациях. В 2021 году капитально отремонтировали 14 из них. Все фонтаны работают, кроме самого большого – на площади Первого президента. Его починят в этом году.

Строительство новых фонтанов пока не планируется, но есть проектно-сметная документация на благоустройство пяти скверов, и в двух из них появятся небольшие фонтаны. 

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В 2023-2024 годах обслуживало фонтаны ТОО «ЗемЭнергоСервис». А кто займется этим в 2025-2026 годах неизвестно, конкурс еще не провели. Как сообщили в акимате, обычно фонтаны запускают к майским праздникам, но в этом году их, скорее всего, включат уже в конце апреля.

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