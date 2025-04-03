Уровень воды медленно повышается в Уральске

Только за прошедшие стуки вода в Урале на гидропосту в Уральске прибавилась на 6 сантиметров, на гидропостах в посёлках Январцево и Кушум вода поднялась на 8 сантиметров,

По данным РГП «Казгидромет», уровень воды в Урале медленно прибывает. Только за прошедшие стуки вода в Урале на гидропосту в Уральске поднялась на 6 сантиметров.

На гидропостах в посёлках Январцево и Кушум вода прибыла на 8 сантиметров, в посёлке Жарсуат — на 5 сантиметров, и в посёлке Тайпак — на 9 сантиметров.

На 3 апреля в Уральске уровень воды составляет 424 сантиметра, при опасном — 850 сантиметров. За время подъема в реке прибавилось воды на 265 сантиметров.

Максимальный спад воды отмечен на реке Илек в посёлке Шынгырлау. За прошедшие сутки вода спала на 28 сантиметров, уровень воды составил 619 сантиметров, при опасном уровне в 750 сантиметров.

В большинстве мелких рек уровень воды незначительно убывает или остаётся на том же уровне.