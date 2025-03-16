На 40 см за сутки поднялся уровень реки Урал

ЗКОФ РГП «Казгидромет» предоставил ежедневный гидрологический бюллетень. По данным синоптиков, в связи с наполнением русла рек талой водой, ожидается ослабление ледовых явлений и подъем уровней воды на реках.

Так, по состоянию на 16 марта уровень реки Урал на территории Уральска за последние сутки поднялся на 40 сантиметров. В данный момент уровень воды в реке составляет 255 сантиметров. При этом опасным считается уровень в 850 сантиметров.

Значительно вода прибваилась в реке Чаган в поселке Чувашинское. За последние сутки уровень воды стал выше на 147 сантиметров и составил 778 сантиметров. Опасный уровень - 1300 сантиметров.

На реке Деркул, напротив, наблюдается спад воды. Так, в поселке Таскала уровень в реке упал на 39 сантиметров, а в селе Зеленое - на 12 сантиметров. Лишь в селе Белес Деркул поднялся 53 сантиметра и составил 552 сантиметра. При этом опасный уровень составляет 650 сантиметров.