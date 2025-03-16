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Социум

На 40 см за сутки поднялся уровень реки Урал

На реке поднялся лед.
Арайлым Усербаева
На 40 см за сутки поднялся уровень реки Урал

ЗКОФ РГП «Казгидромет» предоставил ежедневный гидрологический бюллетень. По данным синоптиков, в связи с наполнением русла рек талой водой, ожидается ослабление ледовых явлений и подъем уровней воды на реках. 

Так, по состоянию на 16 марта уровень реки Урал на территории Уральска за последние сутки поднялся на 40 сантиметров. В данный момент уровень воды в реке составляет 255 сантиметров. При этом опасным считается уровень в 850 сантиметров.

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Значительно вода прибваилась в реке Чаган в поселке Чувашинское. За последние сутки уровень воды стал выше на 147 сантиметров и составил 778 сантиметров. Опасный уровень - 1300 сантиметров.

На реке Деркул, напротив, наблюдается спад воды. Так, в поселке Таскала уровень в реке упал на 39 сантиметров, а в селе Зеленое - на 12 сантиметров. Лишь в селе Белес Деркул поднялся 53 сантиметра и составил 552 сантиметра. При этом опасный уровень составляет 650 сантиметров. 

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