Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер фридум
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия Социум

Талые воды активно заполняют водоемы ЗКО

Одна из рек уже перелилась за опасный уровень.
Жулдызхан Хасангалиева
Талые воды активно заполняют водоемы ЗКО

По информации РГП «Казгидромет», за прошедшие сутки в селе Январцево за сутки река Урал поднялась на 16 сантиметров. В Уральске уровень воды увеличился на 14 сантиметров. В селе Кушум уровень Урала не понимался. Сегодня, 14 марта, в селе Тайпак река Урал за сутки поднялась на один сантиметр, а с начала подъема воды он упал на три сантиметра. Река Илек в Шынгырлау за сутки поднялась на пять сантиметров. Чаган в селе Чувашинское прибавил 57 сантиметров, а в селе Мичуринское 43 сантиметра.

Река Деркул в селе Таскала за сутки поднялась на 117 сантиметров, сейчас уровень воды 516 сантиметров, до критической отметка четыре сантиметра. В селе Зеленое уровень воды увеличился на 54 сантиметра. Там опасный уровень воды составляет 450 сантиметров, сейчас уровень 304 сантиметра. В селе Белес — на 130 сантиметров. Река Чижа-1 прибавила 16 сантиметров, а Чижа-2 — 86 и перелилась за опасную отметку на 21 сантиметр. 

Главный баннер

Также подъем воды на 13 сантиметров зафиксирован на реке Шынгырлау в селе Акшат. Река Большая Узень в селе Кайынды также наполняется талой водой, за прошедшие сутки водоём наполнился на 28 сантиметров. В селе Жалпактал прибавилось 10 сантиметров. Уровень реки Малая Узень в селе Кошанколь увеличился на 30 сантиметров. В целом до опасных отметок уровня воды еще далеко. Сброс воды с Ириклинского водохранилища составляет 201 кубометр в секунду.

В Казгидромете отметили, что в связи с дальнейшим повышением температурного фона в области ожидается интенсивное снеготаяние, формирование талого стока. А также, в связи с наполнением русла рек талой водой, ожидается ослабление ледовых явлений и подъем уровней воды на реках.

Напомним, что 13 марта  произошел перелив воды через автодорогу в поселок Ынтымак (ранее Ветелки - прим. автора), недалеко от поселка Деркул. Это единственная дорога ведущая в поселок. Ранее 12 марта перелив талой воды произошел в микрорайоне Сарыарка. Вода перетекала через низменный участок внутригородской автодороги, соединяющей два микрорайона. Также из-за резкого таяния снега большое пришлось ввести ограничение движения для всех видов авто на трассе Уральск-Белес-Переметное. Движение осуществляется через автодорогу Уральск-Саратов.

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article