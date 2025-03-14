Талые воды активно заполняют водоемы ЗКО

По информации РГП «Казгидромет», за прошедшие сутки в селе Январцево за сутки река Урал поднялась на 16 сантиметров. В Уральске уровень воды увеличился на 14 сантиметров. В селе Кушум уровень Урала не понимался. Сегодня, 14 марта, в селе Тайпак река Урал за сутки поднялась на один сантиметр, а с начала подъема воды он упал на три сантиметра. Река Илек в Шынгырлау за сутки поднялась на пять сантиметров. Чаган в селе Чувашинское прибавил 57 сантиметров, а в селе Мичуринское 43 сантиметра.

Река Деркул в селе Таскала за сутки поднялась на 117 сантиметров, сейчас уровень воды 516 сантиметров, до критической отметка четыре сантиметра. В селе Зеленое уровень воды увеличился на 54 сантиметра. Там опасный уровень воды составляет 450 сантиметров, сейчас уровень 304 сантиметра. В селе Белес — на 130 сантиметров. Река Чижа-1 прибавила 16 сантиметров, а Чижа-2 — 86 и перелилась за опасную отметку на 21 сантиметр.

Также подъем воды на 13 сантиметров зафиксирован на реке Шынгырлау в селе Акшат. Река Большая Узень в селе Кайынды также наполняется талой водой, за прошедшие сутки водоём наполнился на 28 сантиметров. В селе Жалпактал прибавилось 10 сантиметров. Уровень реки Малая Узень в селе Кошанколь увеличился на 30 сантиметров. В целом до опасных отметок уровня воды еще далеко. Сброс воды с Ириклинского водохранилища составляет 201 кубометр в секунду.

В Казгидромете отметили, что в связи с дальнейшим повышением температурного фона в области ожидается интенсивное снеготаяние, формирование талого стока. А также, в связи с наполнением русла рек талой водой, ожидается ослабление ледовых явлений и подъем уровней воды на реках.

Напомним, что 13 марта произошел перелив воды через автодорогу в поселок Ынтымак (ранее Ветелки - прим. автора), недалеко от поселка Деркул. Это единственная дорога ведущая в поселок. Ранее 12 марта перелив талой воды произошел в микрорайоне Сарыарка. Вода перетекала через низменный участок внутригородской автодороги, соединяющей два микрорайона. Также из-за резкого таяния снега большое пришлось ввести ограничение движения для всех видов авто на трассе Уральск-Белес-Переметное. Движение осуществляется через автодорогу Уральск-Саратов.