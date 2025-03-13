Уровень воды в Деркуле за сутки увеличился на 130 сантиметров

По информации РГП «Казгидромет», в селе Январцево за сутки река Урал поднялась на два сантиметр. В Уральске уровень воды увеличился на три сантиметра. В селе Кушум Урал также поднялся за сутки на четыре сантиметр. В селе Тайпак уровень Урала за сутки упал на два сантиметра. Сейчас уровень Урала составляет 183 сантиметров. Однако река Деркул в селе Таскала за сутки поднялась на 111 сантиметров, а в селе Зеленое уровень воды увеличился на 130 сантиметров. В селе Белес — на 66 сантиметров. Река Чижа-1 прибавила 74 сантиметров, а Чижа-2 — 140 сантиметров.

Также подъем воды на шесть сантиметров зафиксирован на реке Шынгырлау в селе Актау. В целом до критической отметки уровня воды еще далеко. Сброс воды с Ириклинского водохранилища составляет 201 кубометр в секунду.

Напомним, что береговая линия Урала подвергается интенсивному размыву, от чего происходит смещение русла реки в сторону города. На берегоукрепительные работы выделят 1,6 млрд тенге. Работы планируют начать в марте 2025 года. Сейчас ЗКО находится в списке регионов со средними угрозами паводка.