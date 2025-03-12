Уровень воды в реках ЗКО растет

По информации РГП «Казгидромет», в селе Январцево за сутки река Урал поднялась на один сантиметр. В Уральске уровень воды не изменился. В селе Кушум Урал также поднялся за сутки на один сантиметр. Сегодня, 12 марта, уровень воды составляет 190 сантиметров, критическая отметка водоема — 850 сантиметров.

В селе Тайпак река Урал за сутки не изменила уровень, а с начала подъема воды он упал на два сантиметра. Сейчас уровень Урала составляет 185 сантиметров. Однако река Деркул в селе Таскала за сутки поднялась на 20 сантиметров, а в селе Зеленое уровень воды увеличился на два сантиметра. В селе Белес — на 39 сантиметров. Река Чижа-1 прибавила 28 сантиметров, а Чижа-2 — 48 сантиметров.

Также подъем воды на пять сантиметров зафиксирован на реке Шынгырлау в селе Актау. В целом до критической отметки уровня воды еще далеко. Сброс воды с Ириклинского водохранилища составляет 201 кубометр в секунду.

Напомним, что береговая линия Урала подвергается интенсивному размыву, от чего происходит смещение русла реки в сторону города. На берегоукрепительные работы выделят 1,6 млрд тенге. Работы планируют начать в марте 2025 года. Сейчас ЗКО находится в списке регионов со средними угрозами паводка.