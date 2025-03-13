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Социум

Люди бьют тревогу: талая вода переливается через автодорогу в Уральске

Люди встревожены, что топит единственную дорогу, ведущую в поселок.
Арайлым Усербаева
Люди бьют тревогу: талая вода переливается через автодорогу в Уральске

Перелив воды через автодорогу произошел вечером 13 марта. Речь идет о дороге в поселок Ынтымак (ранее Ветелки - прим. автора), недалеко от поселка Деркул. Жумабай Сейлбаев живет здесь с 1982 года. Он говорит, что такая история повторяется ежегодно, а это единственная дорога, ведущая в поселок.

– К нам не может проехать скорая, дети не могут доехать до школы. Про внутрипоселковые дороги вообще вообще молчу. Сегодня талая вода дошла до дворов и топит дома. Нужно делать арыки. В поселке насчитывается около 100 домов. Где человечность? Пусть построят нам нормальную дорогу. Народ страдает. Недавно наши ребята своими силами заделали несколько ям. От властей никого не было сегодня, - сказал Жумабай Сейлбаев. 

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Другой житель села Хайролла Алабасов говорит, что прошлой осенью представители местного акимата обещали построить дорогу. Однако ничего сделано не было.

– Машины застревают, люди не могут доехать до работы. Каждый год одна и та же история. Мы живем в 15 километрах от города, прописка городская, а живем в таких условиях. Стыдно, - говорит мужчина. 

В акимате поселка Деркул сообщили, что в курсе проблемы, однако сделать что-либо пока невозможно. Все дело в том, что дорога здесь не асфальтированная, а грейдерная. Поэтому вода должна сама уйти по своему руслу. 

По информации местного акимата, проектно-сметная документация на ремонт 15 километров дороги от поселка Деркул до поселка Ынтымак готов. По мере выделения средств эта дорога будет отремонтирована.  Отметим, что в поселке проживают 520 человек. 

Ранее перелив талой воды произошел в микрорайоне Сарыарка из-за обильного снеготаяния.

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