Перелив талой воды через автодорогу произошел в Уральске

Перелив талой воды произошел в микрорайоне Сарыарка из-за обильного снеготаяния. По данным пресс-службы ДЧС ЗКО, вода перетекала через низменный участок внутригородской автодороги, соединяющей два микрорайона.

– Движение автотранспорта не нарушено, угрозы для населения нет, - сообщили в ДЧС ЗКО.

Спасатели перекачали воду с помощью мотопомп. На месте также дежурили полицейские и представители акимата.

Отметим, что по прогнозам синоптиков, ближайшие дни ожидается потепление. Снег начал обильно таять, создавая угрозу подтопления жилого сектора. Более того, в селе Январцево за сутки река Урал поднялась на один сантиметр. В Уральске уровень воды не изменился. В селе Кушум Урал также поднялся за сутки на один сантиметр.





