20 ноября волонтёры сообщили о розыске пропавшей без вести семейной пары. Супруги вышли из дома около 10:00, но обратно не вернулись. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, 39-летнюю женщину нашли с признаками насильственной смерти. Стражи порядка возбудили уголовное дело.

Позже нашли и мужчину. Он был повешен и не подавал признаков жизни.

– На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая проводит необходимые процессуальные действия: осмотр территории и сбор доказательств. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены соответствующие экспертизы, — сообщили в ДП Актюбинской области.

Без родителей остались пятеро детей.